Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 14.03.2019, 14.35 Uhr Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Hochstadt (ots)

Ein 35-jähriger Ford-Transit Fahrer befuhr die Bahnhofstraße von Hochstadt in Richtung Offenbach. Im Waldgebiet kam er in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit einer 57-jährigen Opel-Fahrerin zusammen. Die beiden PKW trafen sich jeweils an der linken Fahrzeugfront und wurden durch den Aufprall erheblich beschädigt. Beide linke Vorderreifen wurden aus der Aufhängung herausgerissen. Die Fahrerin des Opel wurde bei dem Anstoß nur leicht verletzt, der Unfallverursache zog sich keine Verletzungen zu. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell