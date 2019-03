Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: Betrunkener Ladendieb

Germersheim (ots)

Vier Zahnbürsten im Wert von insgesamt 16 Euro entwendete am Donnerstagnachmittag ein 35-Jähriger in einem Supermarkt. In der Haushaltwarenabteilung steckte er sich sein Diebesgut unter die Jacke, wurde dabei jedoch von einer Mitarbeiterin beobachtet. Ein Alkoholtest bei dem Ladendieb ergab 2,16 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.

