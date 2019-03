Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim/A65 - 27- Jähriger klaut die Kennzeichen seiner Freundin

Edesheim/A65 (ots)

Falsch montierte Kennzeichen wurden gestern Abend (14.03.2019, 23.30 Uhr) einem 27-jährigen BMW-Fahrer aus dem Wormser Raum auf der A65 zum Verhängnis. Die Streife kontrollierte das Fahrzeug an der Raststätte Pfälzer Weinstraße Ost, weil das Kennzeichen mit HU-Plakette an der Fahrzeugfront befestigt war. Zudem ergab eine Überprüfung, dass die Nummernschilder für einen Audi A 3 ausgegeben waren. Auf Vorhalt gab der 27-Jährige an, dass er sich für sein soeben gekauftes Auto in Karlsruhe keine Zulassung besorgen konnte. Aus diesem Grund "lieh" er sich ohne Wissen die Kennzeichen seiner Lebensgefährtin aus. Die Weiterfahrt wurde beendet. Fahrzeugschlüssel sowie die Kennzeichen wurden sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden eingeleitet. Die Wahl, ob sich der 27-Jährige von seiner Lebensgefährtin abholen lässt oder doch lieber mit einem Taxi nach Hause fahren sollte, wurde ihm überlassen.

