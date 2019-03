Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Vorderweidenthal (ots)

Am 15.03.19, gegen 0:00 Uhr, kam es auf der B 427, an einer Kreuzung bei Vorderweidenthal, zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der 51-jährige Fahrer eines VW Golf wollte die Kreuzung B 427/L 490, überqueren und missachtete hierbei die Vorfahrt eines aus Richtung Lauterschwan kommenden 37-järhigen Skoda-Fahrers. Durch den Aufprall kam der Skoda von der Fahrbahn ab und blieb in einer Wiese, auf dem Dach liegen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und zur Untersuchung mit dem Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Die Unfallstelle musste zur Bergung der Fahrzeuge bis 02:00 Uhr zeitweise vollgesperrt werden. Die Feuerwehren aus Erlenbach, Busenberg und Dahn waren mit 7 Fahrzeugen im Einsatz.

