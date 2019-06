Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit scchwerverletztem Fahrradfahrer in Gummersbach-Dieringhausen

Gummersbach (ots)

Am 27.06.2019 zog sich gegen 15:50 Uhr ein 51-jähriger Fahrradfahrer aus Engelskirchener bei einem Zusammenstoß mit dem entgegen kommenden Auto einer 42-jährigen Gummersbacherin schwere Kopfverletzungen zu. Der 51-jährige befuhr die Straße Zum Schulzentrum bergab in Richtung der Schulstraße. Die 42-jährige versuchte noch durch Ausweichen einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies gelang ihr jedoch nicht. Der Engelsskirchener trug während der Fahrt mit dem Rad keinen Schutzhelm. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Straße für den Verkehr gesperrt. Der 51-jährige wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezial-Klinik geflogen.

