Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruchsdiebstahl in Varel - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

varel. Unbekannte Täter drangen im Tatzeitraum von Samstag, 21.00 Uhr, bis Sonntag, 15.00 Uhr, in die Räumlichkeiten eines Versicherungsbüros in der Waldstraße in Varel ein. Sie brachen ein Fenster auf und gelangten so in die Büroräume, die im Inneren durchwühlt wurden. Angaben zu einem möglichen Diebesgut konnten bisher nicht gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

