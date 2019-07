Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 05.-07.07.2019

Wilhelmshaven (ots)

Fahrraddiebstahl -Jever- Am Donnerstag, den 04. Juli, wurde ein verschlossenes Herrenrad der Marke Kettler (lila) zwischen 14.oo bis 18.00 Uhr vor der Volksbank in Jever entwendet. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können werden gebeten, sich unter folgender Telefonnummer mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen: 04461-92110. Einbruchdiebstahl -Jever- In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Schuhgeschäft in der Schlachtstraße in Jever ein. Personen, die auffällige Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben könnte werden gebeten, mit der Polizei in Jever Kontakt aufzunehmen: 04461-92110 Einbruchdiebstahl -Schortens- In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bislang unbekannte Täter in Schortens, Menkestraße, in ein Geschäft für Hörgeräte-Akustik ein. Hier wurde die Schiebeeingangstür unter Anwendung von Gewalt aufgehebelt und somit die Räumlichkeiten betreten. Personen, die auffällige Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben könnte werden gebeten, mit der Polizei in Jever Kontakt aufzunehmen: 04461-92110 Fahren ohne Fahrerlaubnis -Jever- Beamte des Polizeikommissariats in Jever kontrollierten am Samstagabend den Führer eines Kleinkraftrades. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass durch eine Manipulation die Höchstgeschwindigkeit nicht mit der Betriebserlaubnis übereinstimmte. Da der 15jährige Fahrzeugführer nur über eine Prüfbescheinigung verfügte, wurde ein Strafverfahren auf Grund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Trunkenheit im Straßenverkehrs -Wangerland- Im Rahmen der Streifenfahrt im Wangerland fiel zwei Beamten des PK Jever ein Fahrzeug aus Wilhelmshaven auf, welches in Schlangenlinien geführt wurde. Da bei der Kontrolle des Fahrzeugführers Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt wurde, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab ein Ergebnis von 1,21 Promille. Der Fahrzeugführer musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren auf Grund der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Sachbeschädigungen, Diebstähle -Schortens- In der Nacht von Samstag auf Sonntag trieben mehrere Personen ihr Unwesen in Schortens. So wurde zum Beispiel eine Solarlampe und der Außenspiegel eines PKW in der Heinrich-Tönjes-Straße beschädigt. Auf dem Campingplatz in Schortens wurden mehrere Fahrräder und ein Radio aus einem Vorzelt entwendet. Ebenfalls entwendet wurden mehrere PKW Antennen, unter anderem in der Straße Im Klosterneuland. Zeugen, die Hinweise auf eine oder mehrere der Taten geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. Tel. 04461-92110

