Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 05.-07.07.2019

Wilhelmshaven (ots)

Brand im Wohn- und Pflegezentrum St. Marien-Stift Varel Am Freitagabend kommt es aus bislang ungeklärter Ursache in einem Lagerraum im Kellergeschoss des hiesigen Wohn- und Pflegezentrums St. Marien-Stift zu einer Brandentstehung. Infolge Rauchgasentwicklung und -ausdehnung wurde zunächst das Erdgeschoss und im weiteren Verlauf das verbleibende Objekt geräumt. Brandlöschung und Brandnachsorge wurde professionell durch die örtlichen Feuerwehren durchgeführt. Die Bewohner konnten in umliegende Krankenhäuser und Einrichtungen verlegt werden. Im Rahmen der Evakuierungsmaßnahmen atmeten einige wenige der Hilfspersonen Rauchgase ein. Nach kurzfristiger medizinischer Versorgung konnten diese jedoch ohne weitergehende stationäre Behandlung das örtliche Krankenhaus verlassen. Durch das schnelle und besonnene Eingreifen sowie die effektive Zusammenarbeit der vor Ort agierenden Personen unterschiedlichster Berufszweige konnte glücklicherweise ein drohender größerer Personen- und Sachschaden abgewendet werden. Die Brandursachenermittlung wurde aufgenommen und dauert an. Sachbeschädigung In der Nacht zum Sonntag drangen bislang unbekannte Täter in einen seit Jahren leerstehenden Gasthof an der Wiefelsteder Straße im Ortsteil Obenstrohe ein und verursachten im Inneren Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfallgeschehen Am Sonntagvormittag befuhr ein 70-jähriger Mann aus Obenstrohe mit seinem Pkw den Riesweg in Richtung Wiefelsteder Straße. In Nähe des einmündenden Engenweg kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr die umgebende Buchenhecke eines Privatgrundstückes und kam dort zum Stehen. Der Mann blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden am Pkw sowie an der Grundstücksbepflanzung.

