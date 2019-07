Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 05.-07.07.2019

Offensichtliches Diebesgut sichergestellt Am Freitagmorgen, gegen 05:00 Uhr, konnten Polizeibeamte in Zivil im Altengrodener Weg beobachten, wie zwei männliche Person (23+40 J.) Kabelstränge in unterschiedlicher Länge aus einem offensichtlichen Versteck herausholten und in einem mitgeführten Fahrradanhänger verluden. Bei der anschl. Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass auch die beiden mitgeführten Fahrräder augenscheinlich aus Diebstählen stammen. Sowohl die Kabelstränge als auch beide Fahrräder wurden sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Vorfahrt missachtet, 6000,-Euro Sachschaden Am Samstagabend, um kurz nach 18:00 Uhr, übersah ein 33 Jahre alter Autofahrer in der Weichselstraße den von rechts aus der Oderstraße kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 19-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw. Gegenverkehr beim Linksabbiegen übersehen, hoher Sachschaden, Insassen leicht verletzt In der Nacht von Freitag auf Samstag, gg. 00:20 Uhr, kam es auf der Kreuzung Peterstraße/Ebkeriege zu einem Verkehrsunfall. Beim Linksabbiegen von der Peterstraße in die Ebkeriege übersah eine 18-jährige Opel Corsa-Fahrerin den ihr entgegenkommenden Audi A4, der die Kreuzung geradeaus queren wollte. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrerin des Opels sowie deren Beifahrerin (18) leicht verletzt, in beiden Pkw lösten die Airbags aus. Der Sachschaden bei beiden Pkw wird auf ca. 20.000,-Euro geschätzt.

