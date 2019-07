Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung am Bahnhof in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Schortens. In der Nacht von Freitag, 05.07.2019, auf Samstag, 06.07.2019, kam es im Bereich des Bahnhofes in Schortens zu einer Sachbeschädigung an einem dort angeschlossenen Fahrrad. Dieses wurde so beschädigt, dass es nicht mehr fahrtüchtig ist. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Schortens unter der Rufnummer 04461-918790 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

