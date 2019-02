FW-PL: OT-Eiringhausen. Verkehrsunfall auf dem Zubringer zur Hochbrücke. ein Leichtverletzter.

Feuerwehr Plettenberg

Am Samstagmorgen kam es gegen 08:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Zubringer zur Hochbrücke in Fahrtrichtung Eiringhausen. Dort war ein Kleinwagen aus noch nicht geklärter Ursache mit einem LKW kollidiert. Dabei wurde nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr der Kleinwagen vermutlich herumgeschleudert und kam in einer Leitplanke entgegengesetzt der eigentlichen Fahrtrichtung zum Stehen. Da sich die Fahrertür des Fahrzeuges aufgrund des Unfallstandortes in Nähe zur Leitplanke nicht komplett öffnen ließ, wurde der Fahrer patientengerecht von der Feuerwehr durch den Kofferraum aus dem Fahrzeug befreit. Der Fahrer des Kleinwagens kam anschließend mit dem Verdacht auf eher leichtere Verletzungen ins Krankenhaus. Zur genauen Unfallursache und zur Höhe des bei dem Unfall entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen. Der Verkehr wurde während der Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle vorbeigeführt

