Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Papenkuhle. Mann stürzt bei Baumrückschnittarbeiten aus großer Höhe von Leiter. Rettungshubschrauber angefordert.

Plettenberg (ots)

Ein Mann stürzte am heutigen Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr bei Baumrückschnittarbeiten aus ca. 9 bis 10 Metern Höhe von einer an dem Baum angestellten Leiter und verletzte sich dabei schwer. Die zunächst angerückte Rettungsdienstbesatzung der Plettenberger Feuerwehr inklusive dem Notarzt forderte umgehend Unterstützung durch die Kollegen an, da sich die Rettungsarbeiten in einer Uferböschung aufgrund eines großen Astes, welcher ungesichert in großer Höhe über den Rettern und dem Verletzten schwebte, gefährlich gestalteten. Zudem wurde aufgrund des Verdachts auf schwerste Verletzungen an der Wirbelsäule ein Rettungshubschrauber angefordert. Nachdem der Verletzte stabilisiert werden konnte, wurde er schnellstmöglich in einen sicheren Bereich an der Straße und später bis zum Eintreffen des Kölner Rettungshubschraubers Christoph Rheinland in den Rettungswagen gebracht. Christoph Rheinland ging wenig später unmittelbar im Einmündungsbereich Ohler Straße/Drosselweg zur Landung. Der Schwerverletzte wurde anschließend in eine Unfallklinik nach Dortmund geflogen. Die Feuerwehr musste den großen Ast, welcher sich ungünstig in einen benachbarten Baum gelegt hatte, von der Feuerwehr mit Hilfe von Drehleiter und Motorsäge beseitigt werden. Die Ohler Straße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten für fast zwei Stunden komplett gesperrt.

Feuerwehr Plettenberg

