Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Teindeln. Fahrzeuggespann brannte in der Nacht.

Plettenberg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 01:10 Uhr rückte die Plettenberger Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand auf dem Gelände eines Gewerbeparks in den Ortsteil Teindeln aus. Dort brannte aus bisher noch ungeklärter Ursache ein Pickup mit angekoppeltem Anhänger vor der Halle einer ehemaligen Kraftfahrzeugwerkstatt in ganzer Ausdehnung. Anwohner hatten den Brand bemerkt und einen Notruf bei der Feuer- und Rettungsleitstelle des Märkischen Kreises abgesetzt. Mit einem Löschrohr unter Atemschutz wurde der Brand abgelöscht. Trotz Nähe zur Werkstatthalle blieb der Brandschaden auf das Fahrzeug begrenzt. Im Einsatz befanden sich die Kräfte der Feuer- und Rettungswache. Zu Brandursache und Höhe des bei dem Brand entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Plettenberg

Thomas Gritschke

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391- 923 497

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell