Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Erneut versuchter Einbruch in eine Tankstelle in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 08.07.2019, kam es gegen 01:00 in der Bismarckstraße erneut zu einem versuchten Einbruch in eine dortige Tankstelle. Ein bislang unbekannter Täter schlug dabei mittels eines Gegenstandes eine Fensterscheibe ein und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen auch im Hinblick auf mögliche Tatzusammenhänge dauern an. Zeugen, denen in der letzten Nacht im Bereich der Bismarckstraße etwas verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

