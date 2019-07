Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn - Polizei leitet Strafverfahren gegen 85-Jährigen Pkw-Fahrer ein

Wilhelmshaven (ots)

Bockhorn. Am Sonntag befuhr ein 85-Jähriger aus Bockhorn gegen 13.50 Uhr mit seinem Pkw die B 437 in Richtung Bockhorn. In Höhe des Sanddünenweges kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei zwei Verkehrszeichen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Durch ein am Unfallort zurückgebliebenes Kennzeichen konnte ihn die Polizei sehr schnell ermitteln und an seiner Wohnanschrift antreffen. Bei dem 85-Jährigen bestanden auf Grund körperlicher Mängel erhebliche Zweifel an seiner Fahrtüchtigkeit, so dass der Führerschein einbehalten wurde. Den 85-Jährigen erwartet nun Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell