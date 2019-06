Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Wichtiger Unfallzeuge gesucht.

Lippe (ots)

Ein bislang unbekannter Zeuge hat am vergangenen Mittwoch, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 17:40 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht im Parkhaus am Lustgarten beobachtet. Anschließend hat er dem geschädigten Fahrzeugführer einen Zettel an sein Fahrzeug geheftet. Der Zeuge hat beobachtet, wie der Fahrer eines schwarzer Fords einen ebenfalls schwarzen BMW beschädigte und dann einfach weiter fuhr. Für das Ermittlungsverfahren ist der Verfasser der Mitteilung ein wichtiger Zeuge. Das Verkehrskommissariat bittet diese Person sich unter der Rufnummer 05231 / 6090 zu melden.

