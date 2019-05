Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verteilerkasten umgestoßen

Brakel (ots)

Ein Telefon-Verteilerkasten in der Straße "Am Hembser Berg" bei Brakel ist zwischen dem 30. April, gegen 15 Uhr und dem 1. Mai, um 7.30 Uhr, offenbar durch körperliche Gewalt umgestoßen und beschädigt worden. Der Kasten befindet sich etwa 100 Meter außerhalb von Brakel in Richtung Hembsen. Die Polizei in Höxter bittet um Hinweise unter Telefon 05271/962-0. Bereits am 3. Februar 2019 war dieser Verteilerkasten schon einmal beschädigt worden. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell