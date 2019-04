Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen nach Glaswurf gesucht

33034 Bad Driburg (ots)

Beim Osterball in Dringenberg ist am Sonntag, 21.04.2019, eine 24-jährige Frau durch ein Trinkglas verletzt worden. Gegen 23:30 Uhr befand sich die Frau auf der Tanzfläche, als sie von einem Glas an dem Kopf getroffen wurde. Hierdurch erlitt sie eine blutende Platzwunde und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da sich bislang noch keine Hinweise auf einen Tatverdächtigen ergaben haben, bittet die Polizei in Bad Driburg, Tel. 05253 - 98700, Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden./he.

