Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Ladendiebin festgenommen

37671 Höxter (ots)

Tatzeit: Montag, 29.04.2019, 19:00 Uhr - Am frühen Montagabend sind in einem Supermarkt an der Brenkhäuser Straße/ Albaxer Straße zwei Frauen (20 und 26 Jahre alt) und ein 27-jähriger Mann durch Angestellte des Geschäftes angesprochen worden, da der Verdacht bestand, dass sie einen Ladendiebstahl begangen hatten. Im weiteren Verlauf stellte sich dann heraus, dass das Trio zahlreiche Ware in Rucksäcke verstaut und diese nicht an der Kasse bezahlt hatte. Insgesamt wurde Ware im Wert von über 270 Euro aufgefunden. Durch die hinzugezogene Polizei wurde anschließend festgestellt, dass gegen die 20-jährige Tatverdächtige, wohnhaft in Lippstadt, bereits ein Haftbefehl auf Grund ähnlicher Delikte bestand. Sie wurde vor Ort festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die beiden anderen Tatverdächtigen, beide wohnhaft im Landkreis Holzminden, wurden nach der Anzeigenaufnahme wieder entlassen. /he.

