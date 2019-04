Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht auf Parkplatz

37671 Höxter (ots)

Am Montag, 29.04.2019, zwischen 07:10 Uhr und 16:30 Uhr, ist auf dem Waldparkplatz an der Weserberglandklinik ein weißer Smart beschädigt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Schäden vermutlich durch einen Verkehrsunfall entstanden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Smart entstand ein Schaden von 1500 Euro. Die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, nimmt Hinweise von Zeugen entgegen./he

