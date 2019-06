Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Jugendliche Trickdiebe stehlen Geldbörse.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag stahlen zwei Jugendliche einem 47-jährigen Detmolder die Geldbörse. Die Jugendlichen sprachen den 47-Jährigen gegen 15:20 Uhr an, während er auf dem Birkendamm spazieren ging. Während ihn einer ablenkte, stahl der andere seine Geldbörse aus der Hosentasche. Die Täter flohen anschließend in Richtung der nahen Tankstelle. Beide Jungs waren etwa 16 Jahre alt. Einer ist 1,50m groß und hat blondes Haar. Der zweite ist etwa 130m groß, hat schwarze Haare und trägt eine Zahnspange. Hinweis auf die Jugendlichen nimmt das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

