Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Toyota überschlägt sich.

Lippe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, um kurz nach Mitternacht, befuhr ein 19-jähriger Fahranfänger die Südstraße in Richtung Barntrup. In einer Rechtskurve geriet er auf die linke Fahrbahnseite. Dort prallte der Toyota gegen den Bordstein, überschlug sich anschließend und landete vor einer Garagenwand. Sowohl der 19-Jährige als auch sein 18-jähriger Beifahrer verletzten sich schwer. Beide mussten in Kliniken gebracht werden. Der Toyota erlitt Totalschaden im Wert von zirka 5.500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180 zu melden.

