Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Wodka und Bargeld entwendet.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Verkaufsstand ein, der sich im Lippegarten an der Mittelstraße befindet. Neben einem geringen Bargeldbetrag stahlen die Diebe 10 Flaschen Wodka. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261 / 9330 entgegen.

