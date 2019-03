POL-PDWIL: Sachschaden an Pkw durch Steinewerfer auf der B 51

Polizeidirektion Wittlich

Am Samstag, den 30.03.2019 gegen 14:50 Uhr kam es auf der B 51 in Höhe Bitburg / Königswäldchen zu einem Sachschaden an zumindest einem Fahrzeug durch Steinewerfer von einer Fußgängerüberführung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden mehrere kleine Steine von drei Kindern/Jugendliche im Alter von 10-14 Jahren von der Überführung auf fahrenden Fahrzeuge geworfen. Die Kinder entfernten sich mit ihren Fahrrädern (Mountainbike) und konnten bisher noch nicht ermittelt werden. Zeugen oder eventuell weitere geschädigte Fahrzeugführer werden gebeten, sich bei der Polizei in Bitburg (06561-96850) zu melden.

