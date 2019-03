Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mettendorf (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Hauptstraße ein parkender blauer Volvo beschädigt. Der Vorfall ereignete sich vermutlich zwischen 23.30 Uhr und 00.00 Uhr. Wahrscheinlich im Vorbeifahren streife ein unbekanntes Fahrzeug den in Höhe der Haus-Nr. 4a parkenden Volvo auf der Beifahrerseite. Der unbekannte Verursacher fuhr weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

