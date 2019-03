Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbrüche in mehrere PKW in Wallscheid

Wallscheid (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION WITTLICH ------------------------------------------------------------ Wittlich, 28. März 2019 ------------------------------------------------------------

Einbrüche in mehrere PKW in Wallscheid

In der Nacht von Dienstag, 26. März 2019 auf Mittwoch, 27.März 2019 kam es in Wallscheid zu mehreren Einbrüchen in PKW.

Ein, mutmaßlich allein handelnder, unbekannter Täter schlug an zwei Fahrzeugen die Seitenscheiben ein und entwendete mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren.

Bei einem weiteren Fahrzeug konnte der Täter die Beifahrertür aufgrund eines technischen Defekts öffnen ohne das Fahrzeug zu beschädigen. Auch aus diesem Fahrzeug entwendete er Wertgegenstände.

Der mutmaßliche Täter konnte bei einem weiteren Versuch durch eine private Überwachungskamera gefilmt werden.

Weitere Hinweise zu den Taten oder den möglichen Täter/n werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 erbeten. .

------------------------------------------------------------ Polizeiinspektion Wittlich Jürgen Bastgen, PHK Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: 06571/926-0 Fax: 06571/926-150 piwittlich@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/ Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

piwittlich@polizei.rlp.de

piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell