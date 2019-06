POL-LIP: Augustdorf. Bei Festnahme kollabiert.

Polizei Lippe

Am frühen Dienstagmorgen betrat ein 30-jähriger Mann aus Augustdorf rechtswidrig ein Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße. Als er im dortigen Keller gegen 1:30 Uhr entdeckt wurde, bedrohte er zwei Frauen mit einer vermeintlichen Schusswaffe und verließ anschließend das Haus. Durch einen Zeugenhinweis konnte die Wohnanschrift des Mannes in der Haustenbecker Straße ermittelt werden. Da es Hinweise darauf gab, dass es sich bei der von ihm gezeigten Pistole um eine "scharfe" Waffe handeln könnte, sollte er durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei in der Wohnung festgenommen werden. Noch bevor diese den Einsatzort erreichen konnten, verließ der 30-Jährige das Haus. Um eine Gefährdung anderer Personen auszuschließen und da die Gelegenheit günstig war, wurde der Mann unmittelbar von örtlichen Polizeibeamten festgenommen. Der Mann leistete dabei keinerlei Widerstand. Noch im Streifenwagen fing der stark alkoholisierte Mann, der auch Betäubungsmittel konsumiert hatte, an zu kollabieren so dass er umgehend mit einem Rettungswagen einer Klinik zugeführt wurde. Nach einer intensivmedizinischen Behandlung geht es dem Mann mittlerweile besser. Beim Aufsuchen der Wohnung des Mannes kam es durch eine Angehörige des 30-Jährigen zu einer Widerstandshandlung. Die Frau musste für die Dauer der Durchsuchung gefesselt werden, da sie einen Polizeibeamten angriff. Neben einer Spielzeugpistole fanden die Beamten eine Softairwaffe. Beide Gegenstände wurden sichergestellt. Sowohl der 30-Jährige als auch die Angehörige des Mannes müssen sich demnächst für ihre Straftaten verantworten.

