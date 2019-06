Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Schönhagen. Diebesgut steht noch nicht fest.

Lippe (ots)

Unbekannte haben sich zwischen dem 29. Mai und dem 12. Juni Zutritt zu einem landwirtschaftlichen Hof am Schönhagener Ring verschafft. An einem Gebäude schlugen sie mehrere Glasscheiben ein und gelangten so in das Gebäude. Ob den Tätern Diebesgut in die Hände fiel, steht noch nicht fest. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell