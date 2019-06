Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Renitenter Fahrraddieb bleibt ohne Beute.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend versuchte ein bislang Unbekannter ein hochwertiges E-Bike von dem Grundstück einer Spielhalle in der Industriestraße zu stehlen. Als der Mann sich das Rad im Wert von 3.500 Euro gegen 19 Uhr bereits gegriffen hatte, bemerkte ein Zeuge die Tat. Gemeinsam mit dem Eigentümer konnte der Täter am Diebstahl gehindert und zunächst festgehalten werden. Der Dieb trat und schlug jedoch derart um sich, dass er in Richtung der Wittekindstraße entkommen konnte. Der Täter ist 1,80 m groß, hat eine normale Statur und blondes, gescheiteltes Haar. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue Oberbekleidung sowie eine helle Jeans. Hinweise zu dem Mann nimmt das Kriminalkommissariat in Detmold unter er Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

