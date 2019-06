POL-LIP: Detmold. Ladendiebin wehrt sich.

Polizei Lippe

Eine 30-jährige Frau aus Lettland und ein bislang Unbekannter stahlen am Dienstagabend drei Flaschen Wodka in einem Supermarkt in der Georgstraße. Ein Zeuge machte Mitarbeiter des Geschäfts gegen 18:20 Uhr darauf aufmerksam. Derweil hatten die Diebe das Geschäft verlassen. Eine 50-jährige Mitarbeiterin sah die Diebin auf der Straße und wollte ihr eine Tasche, in dem sich das Diebesgut befand, wieder wegnehmen. Die 30-Jährige entriss der Mitarbeiterin die Tasche jedoch wieder, wobei die 50-Jährige sich leicht verletzte. Anschließend übergab die Diebin die Tasche an einen Mann auf einem Fahrrad (Mittäter), der sich sodann in Richtung der Lageschen Straße davon machte. Da die Diebin ihre Jacke abgelegt hatte, ging sie zurück zu der Mitarbeiterin, die die 30-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte. Die Ladendiebin wurde zur Identitätsfeststellung mit zur Polizeiwache genommen. Der flüchtige Mann ist etwa 1,80 m groß, sehr schlank und hat halblange dunkle Haare. Mindestens einer seiner Arme ist großflächig tätowiert. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt und Jeans. Er fuhr auf einem Fahrrad mit einem tiefen Einstieg. Hinweis bitte an das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

