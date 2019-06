Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Auffälliger VW Polo gesucht.

Lippe (ots)

Bereits am vergangenen Dienstag (11. Juni) parkte der Besitzer eines silberfarbenen VW Touran seinen Wagen in einer Parkbox auf dem Kundenparkplatz des "Marktkauf" in der Hoffmannstraße. Um 12:40 Uhr parkte die Fahrerin aus der Nachbarparkbox ihren blauen VW Polo aus. Dabei stieß sie gegen einen Kotflügel des Touran und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von zirka 600 Euro. Die Dame fuhr davon, ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern. Die Fahrerin ist zirka 80 Jahre alt und hat graue oder weiße Haare. Der blaue Polo älteren Baujahres ist rundherum beschädigt und hat eine tiefe Delle am vorderen rechten Stoßfänger. Weiterhin war der rechte Außenspiegel eingeklappt und unlackiert. Ihre Hinweise auf den blauen Polo richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

