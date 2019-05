Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat gezündelt?

Eulenbis (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Haben Einbrecher am Mittwochabend in einer Scheune im Bereich Eulenbis gezündelt? Dieser Hinweis ging gegen 20.40 Uhr bei der Polizei ein. Nach Angaben eines Zeugen seien unbekannte Täter in die Scheune, die an einem Feldweg in Verlängerung er Eulenkopfstraße steht, eingedrungen und hätten darin eine Matratze angezündet.

Als die ausgerückte Streife wenig später vor Ort ankam, hatten Anwohner der Eulenkopfstraße den Brand bereits gelöscht. Sie berichteten, dass sie von einem Nachbarn verständigt worden waren, der von seinem Balkon aus die Rauchentwicklung wahrgenommen hatte. Daraufhin liefen sie zu der Scheune und konnten das entstehende Feuer an der Matratze ausschlagen und mit Wasser nachlöschen - und somit vermutlich einen größeren Schaden verhindern. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden an einem landwirtschaftlichen Anhänger.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise auf verdächtige Personen, die am Abend in der Nähe der Scheune gesehen wurden, nimmt die Kripo Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 jederzeit entgegen. | cri

