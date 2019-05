Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auf Festnahme folgte neues Strafverfahren

Kaiserslautern (ots)

Einen per Haftbefehl gesuchten Mann haben Polizeibeamte am frühen Mittwochabend im Stadtgebiet entdeckt und festgenommen. Der 24-Jährige war zur Festnahme ausgeschrieben, weil er sowohl eine gerichtlich verhängte Freiheitsstrafe aus 2017 als auch eine zusätzliche Haftstrafe aus 2018 zu verbüßen hatte.

Gegen 18.30 Uhr konnte der Mann in der Posener Straße gestellt werden. Er wurde zunächst mit zur Dienststelle genommen und noch am Abend in eine rheinland-pfälzische Justizvollzugsanstalt gebracht.

Während der 24-Jährige seine Strafe im Gefängnis absitzt, kommt auf ihn allerdings schon der nächste "Ärger" zu. Der Grund: Als Polizeibeamte den Mann nach seiner Festnahme durchsuchten, wurde in seiner Hosentasche ein Behältnis mit Haschisch gefunden. Das Rauschgift wurde sichergestellt und ein neues Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell