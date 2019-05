Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diesel gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 10.05.2019 gegen 16:00 Uhr und dem 13.05.2019 gegen 08:00 Uhr brachen unbekannte Täter die Tankdeckel von fünf Fahrzeugen auf, die am Rande des Wertstoffhofgeländes in der Wollstraße abgestellt waren und zapften aus jedem Fahrzeug jeweils 30 bis 40 Liter Diesel ab. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

