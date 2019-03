Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schon wieder parkender Pkw beschädigt

Hildesheim (ots)

(kam) Am 28.03.19 gg.20.00 h ist in der Bantelner Nordstraße ein weißer Mitsubishi für wenige Minuten am Straßenrand abgestellt worden. In dieser Zeit ist ein rotes Fahrzeug hinten links gegen die Stoßstange des Mitsubishi gefahren und hat einen Schaden von mindestens 1000 EUR verursacht. Der Fahrer ist nicht vor Ort geblieben, um sich um die Schadensregulierung zu kümmern. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals daraufhin, dass es sich bei solchen Verhaltensweisen nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern um eine ernstzunehmende Straftat handelt, bei der auch der Führerschein des Verursachers in Gefahr ist. Für solche Fälle bestehen Haftpflichtversicherungen, deren Sinn darin besteht, anderen Geschädigten den Schaden zu ersetzen, so daß es keinen Grund gibt, sich bei einer Schadenverursachung unerlaubt zu entfernen. Wenn Zeugen so etwas beobachten, sollten sie sofort die Polizei verständigen - die Geschädigten werden dankbar dafür sein. Wie auch in diesem Fall werden Hinweise an die Polizei Elze unter 05068/930 30 erbeten.

