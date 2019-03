Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gestohlen geglaubter PKW war lediglich weggerollt

Hildesheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 29.03.2019 übernahm eine Streifenwagenbesatzung der Hildesheimer Autobahnpolizei einen Einsatz mit einer interessanten Wendung. Gegen 00:40 Uhr befuhr ein 49-jähriger Fahrzeugführer die Tank- und Rastanlage Hildesheimer Börde. Er parkte seinen PKW Fiat aus dem Landkreis Eichsfeld ab und betrat schließlich die Tankstelle zum Einkaufen. Nach etwa zwei Minuten kehrte er zurück und bemerkte das Fehlen seines Fahrzeugs, obwohl er selbst noch im Besitz des Fahrzeugschlüssels war. Umgehend benachrichtigte er die Polizei über Notruf und gab an, dass sein PKW entwendet worden sei. Eine Streifenwagenbesatzung der Hildesheimer Autobahnpolizei übernahm diesen Einsatz. Doch noch auf der Anfahrt meldete sich der 49-jährige erneut über Notruf und teilte mit, dass er seinen PKW beschädigt aufgefunden habe. Die Hildesheimer Autobahnpolizisten nahmen die Ermittlungen auf und stellten hierbei fest, dass der Mann seinen PKW beim Parken nicht gegen Wegrollen gesichert hatte. Folglich rollte das Fahrzeug, bei leichtem Gefälle, einige Meter weiter und stieß seitlich gegen einen Betonpoller. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 2.500,- Euro.

