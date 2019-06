Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Radmuttern an PKW gelöst.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag beschädigte ein Unbekannter einen in der Karl-Werhahn-Straße abgestellten schwarzen Kia Sorento. Der Täter zerkratzte die Heckscheibe mit einem scharfen Gegenstand. Weiterhin löste der Unbekannte alle Muttern an einem der Räder. Das Fahrzeug war auf einem Anwohnerparkplatz vor der Hausnummer 51 abgestellt. Hinweise zu der Tat nimmt das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

