Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Dieb nutzt offenes Schiebedach.

Lippe (ots)

Durch das offene Schiebedach eines an einem Baumarkt in der Otto-Hahn-Straße geparkten VW gelangte ein Täter am Montag an Wertsachen. Der Unbekannte griff gegen 17:30 Uhr durch das Dach und stahl eine Tasche, in der sich Geldkarten, Ausweispapiere sowie ein Mobiltelefon befanden. Anschließend entkam der Dieb unerkannt. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

