Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Alkoholisierter Radfahrer fährt gegen geparkten Pkw

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (15. Juni) gegen 22.45 Uhr befuhr ein Radfahrer die Dittfeldstraße in Richtung Marxloh und übersah kurz hinter der Schulstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Renault. Der 36-Jährige fuhr ungebremst auf das Heck des Fahrzeugs auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er aus dem Sattel katapultiert und flog gegen die Heckscheibe, die dabei zersplitterte. Anschließend stürzte er auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich Schnittverletzungen im Gesicht sowie an Armen und Händen zu. Nachdem er wieder auf den Beinen war, wollte er die Örtlichkeit verlassen, konnte jedoch von einem Zeugen, der durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam geworden war, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Verletzte wurde durch einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da er deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde durch die aufnehmenden Polizeibeamten eine Blutprobe angeordnet. Die entstandenen Sachschäden werden auf insgesamt 1500 EUR geschätzt.

