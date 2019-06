Polizei Duisburg

POL-DU: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Duisburg-Marxloh (ots)

Am gestrigen Abend gegen 23:30 Uhr befuhr ein 44-jähriger Autofahrer die A59 in Richtung Düsseldorf. An der Abfahrt Marxloh verlies er die Autobahn. Beim Linksabbiegen auf die Stockholmer Str. achtete er nicht auf ein von links kommendes, vorfahrtberechtigtes Motorrad. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde der 29-jährige Motorradfahrer schwer verletzt und mit einem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht. Der PKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, wurde aber ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt. Das Motorrad wurde bei dem Unfall komplett zerstört; am PKW entstand beträchtlicher Sachschaden.

