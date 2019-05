Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Trauriger Fund in Dülken: Die vermisste Seniorin ist tot.

Viersen-Dülken: (ots)

Am Freitagvormittag fand ein Passant in einem Gebüsch auf der Arnoldstraße die Leiche einer Frau. Bei der Verstorbenen handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um die seit dem 6. Mai vermisste Seniorin aus Dülken. Es haben sich bislang keine Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Fremdverschuldens ergeben. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Kreispolizeibehörde Viersen bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung.

