Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Autoteile gefunden- Kripo bittet um Hinweise

Grefrath: (ots)

Am Donnerstag gegen 18:40 Uhr teilte ein Passant mit, dass auf dem Parkplatz an der Hinsbecker Straße an der K 30 außerhalb der Ortschaft diverse Karosserieteile liegen würden. Die Einsatzkräfte der Polizei fanden vor Ort rote Karosserieteile, die offensichtlich mittels Trennscheibe aus der Karosserie herausgelöst wurden. Ein weiterer Fundort mit Teilen vermutlich desselben Autos fand sich dann einige Kilometer entfernt auf der Kempener Straße auf dem Verbindungsfeldweg zur Oedter Straße außerhalb von Oedt. An keinem der sichergestellten rotlackierten Teile befand sich eine Individualnummer, die zum Eigentümer des Fahrzeugs hätte führen können. Möglicherweise handelt es sich um Karosserieteile eines Honda Civic mit roter Lackierung neuerer Baureihe.

Die Kripo fragt: Wer hat wann etwas an den beschriebenen Ablagestellen beobachtet? Wo fehlt ein roter neuerer Honda Civic? Derzeit ist im Kreis Viersen kein derartiges Fahrzeug als gestohlen gemeldet. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (553)

