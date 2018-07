POL-REK: 280709-4: Anhänger brannte- Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zeugen haben am Montagmorgen (09. Juli) gegen 02:50 Uhr den Brand eines Anhängers auf einem Parkplatz auf der Barbarastraße bemerkt und die Feuerwehr und Polizei verständigt. Bereits gegen 02:30 Uhr bemerkten Zeugen einen Knall. Als es etwa 20 Minuten später erneut knallte, sahen sie aus dem Fenster und stellten den Brand fest. Ein weiterer Zeuge vernahm Brandgeruch auf seiner Terrasse und sah ebenfalls nach. Ein abgestellter Verkaufsanhänger eines Imbissbetriebes geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter der Rufnummer 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (wp)

