POL-REK: 280709-2: Handy aus offenen Auto gestohlen- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zwei Unbekannte haben am Sonntag (08. Juli) gegen 18:00 Uhr ein Mobiltelefon aus einem offenen Auto gestohlen. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Ein 51-jähriger Mann aus Kerpen stellte sein Auto auf einen großen Parkplatz auf der Sindorfer Straße ab und legte, während er an sein Auto putzte, sein Mobiltelefon (Philips S326) in die Mittelkonsole. Zwei Jugendliche gingen mehrmals an dem Auto, an dem alle Türen offen standen, vorbei. Dann gingen sie zügig in Richtung "Am Falder". Der 51-Jährige bemerkte, dass sein Mobiltelefon fehlte. Die beiden Jugendlichen waren etwa 15 Jahre alt und 175 Zentimeter groß. Einer hatte schwarze, kurze Locken und war mit einem bronzenen Sweatshirt bekleidet. Der zweite hatte blonde, kurze Haare. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (wp)

