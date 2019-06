POL-LIP: Lage. Tankstellenraub misslingt.

Polizei Lippe

Am Dienstagabend versuchte ein unbekannter die Star-Tankstelle in der Stauffenbergstraße zu überfallen. Gegen 21.25 Uhr begab sich der männliche Täter mit Sonnenbrille und Tuch maskiert auf das Gelände. Da sich der 25-jährige Mitarbeiter zu der Zeit an einer der Zapfsäulen befand, rief der mit einem Messer bewaffnete Täter dem Mann zu, in den Verkaufsraum zu kommen. Das machte der Mitarbeiter natürlich nicht, sondern rief Passanten zu Hilfe. Der Täter flüchtete daraufhin mit einem bereitgestellten Damenfahrrad in Richtung Lange Straße. Der Räuber ist etwa 25 Jahre alt, 1,90 m groß, hat eine kräftige Statur, spricht mit russischem Akzent und hat blonde Haare. Zur Tatzeit trug er graue Joggingbekleidung sowie eine Sonnenbrille und ein weißes Tuch über Mund und Nase. Ihre Hinweise auf den Mann richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

