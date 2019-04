Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Northeim (ots)

Northeim (Se) Am Donnerstag, den 18.04.2019, gegen 13.40 Uhr, befuhr ein 79 -jähriger Pkw-Fahrer aus Bovenden in 37191 Katlenburg- Lindau, die Northeimer Straße aus Northeim kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. In Höhe der Bahnhofstraße kommt der Bovender aus ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidiert dort mit dem entgegenkommenden Pkw eines 69 - Jährigen aus Northeim. Beide Personen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mit einem RTW ins Northeimer Krankenhaus verbracht. Die beschädigten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca 12.000.-EUR.

