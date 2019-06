Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Brandursache steht fest.

Lippe (ots)

Bei dem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses "Am Bahndamm" entstand am Dienstagnachmittag Sachschaden in Höhe von mindestens 200.000 Euro. Das Haus ist unbewohnbar. Die Familie mit vier Kindern ist vorerst bei Verwandten unter gekommen. Ursächlich für den Brand ist ein Blitzschlag, der das Haus traf.

