Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Vier verletzte Personen bei Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 19 Uhr ereignete, verletzten sich alle vier Insassen eines PKW. Der 18-jährige Fahrer eines VW Bulis aus Lage befuhr die Alt-Holzhauser-Straße in Richtung der Sylbacher Straße. Ausgangs einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, das anschließend gegen einen Baum schleuderte und sich dann überschlug. Neben dem jungen Fahranfänger verletzten sich auch die drei Mitinsassen im Alter von 15 - 17 Jahren. Möglicherweise hat ein Reh die Fahrbahn gekreuzt, das den 18-Jährigen zum Ausweichen gebracht hat. Das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen sucht Zeugen des Unfalls, die sich bitte unter der Rufnummer 05222 / 98180 melden mögen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell