Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Einladung für Medienvertreter.

Lippe (ots)

Die Leitstelle der Kreispolizeibehörde erstrahlt in neuem Glanz. Neben neuem Mobiliar wurde insbesondere auch die Technik auf den neuesten Stand gebracht. Landrat und Behördenleiter Dr. Axel Lehmann stellt der Öffentlichkeit das neue "Herzstück der Polizei" am Dienstag, den 25. Juni 2019, ab 14 Uhr, in der Bielefelder Straße 90, Detmold vor. Gemeinsam mit dem Leiter der für den Umbau zuständigen Organisationseinheit, Polizeihauptkommissar Rainer Fornefeld sowie dessen Mitarbeiter Matthias Kroos-Garbe sowie dem Leiter des Führungs- und Lagedienstes, Erster Polizeihauptkommissar Achim Thomaschewski, wird der Behördenleiter Ihre Fragen dazu beantworten. Wir freuen uns, wenn Sie unsere neue Leitstelle insbesondere den lippischen Bürgerinnen und Bürgern in Wort und Bild vorstellen würden. Wir bitten um kurze Mitteilung an die Pressestelle, ob und mit wie vielen Medienvertretern Sie teilnehmen werden.

