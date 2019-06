Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Beschädigungen durch Blasrohrpfeile.

Lippe (ots)

Unbekannte schossen in den vergangenen Wochen häufiger auf die Fassade sowie auf die Fenster eines Einfamilienhauses in der Meierstraße. Bereits Anfang Juni stellte der Eigentümer ein zirka 2 cm großes Loch in einer der Jalousien fest. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben abermals Unbekannte mit einem Blasrohr Pfeile auf das Haus geschossen. In dem neuerlichen Fall wurde die Hausfassade beschädigt. Hinweise auf den oder die Schützen nimmt das Kriminalkommissariat in Lage unter der Rufnummer 05232 / 95950 entgegen.

